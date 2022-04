Borussia im Umbruch : Zwei Stürmer im Gespräch, die mit Gladbachs Zukunftsplanung zu tun haben

Mönchengladbach Ein Stürmer vom FC Arsenal ist weiterhin ein Thema bei Borussia Mönchengladbach, derweil hat der Franzose Marcus Thuram eine Entscheidung getroffen, die auch seine Zukunftsplanung betrifft.

Was Thurams Berater-Wechsel für seine Zukunftsentscheidung und Borussia bedeutet, wird sich zeigen. Fakt ist: Thurams Vertrag in Gladbach endet 2023, im Sommer ist vielleicht die letzte Chance, noch einen hohen Transfererlös zu erzielen für Borussia. Diesbezüglich (und natürlich sportlich) wäre es Manager Roland Virkus vielleicht ganz lieb, wenn Thuram tun würde, was Nketiah beim spektakulären 4:2 des FC Arsenal beim FC Chelsea am Mittwoch tat: Tore schießen.