Topspiel gegen München : Leipzig will Titeltraum am Leben halten

Leipzig will Titeltraum am Leben halten

Leipzig Zwei Chancen auf den ersten Titel der Klubgeschichte hat RB Leipzig noch in dieser Saison. Das Spitzenspiel gegen Bayern München wird wegweisend für den Kampf um die Meisterschaft.

Noch fehlen im Trophäenschrank am Cottaweg die großen Pokale. In der Champions League ist RB Leipzig Stammgast, in der Bundesliga hat sich der junge Klub derzeit als zweite Kraft hinter Rekordmeister Bayern München etabliert. RB liegt bei seinem beispiellosen Aufstieg zu einer der deutschen Top-Adressen voll im Plan - und hat doch ein großes Ziel noch nicht erreicht: Titel.