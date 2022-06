1:2 gegen Dänemark : Dämpfer für Rangnick und Österreich nach Stromausfall

Wien Ralf Rangnick hat mit Österreich die erste Niederlage als Teamchef hinnehmen müssen. Das Spiel in Wien gegen Dänemark konnte aufgrund eines Stromausfalls erst mit 90-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Stromausfall und ein um 90 Minuten verspäteter Anpfiff - aber nicht deshalb fühlte sich Ralf Rangnick „wie im falschen Film“. Vielmehr ärgerte den deutschen Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft die unglückliche 1:2 (0:1)-Niederlage am Montag in der Nations League gegen Dänemark, das zuvor schon bei Weltmeister Frankreich (2:1) gewonnen hatte.

„Wir hatten acht hochkarätige Chancen, die Dänen nicht halb so viele“, sagte der 63-Jährige, der trotzdem nach dem 3:0 zum Nations-League-Auftakt in Kroatien viel Lob für seine Schützlinge fand. „Wir haben in Sachen Energie und Power alles rausgehauen“, resümierte der Ex-Teammanager von Manchester United, „das war top. Einen Punkt hätte das Team verdient gehabt.“ Möglicherweise sogar einen Sieg.