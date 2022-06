Handball, A-Jugend : Junior-Elfen sind Deutscher Meister

Leverkusen Angetrieben von den eigenen Fans haben die Handball-Talente des TSV Bayer 04 Leverkusen das Final-Four-Turnier für sich entschieden. Im Finale setzen sich die Junior-Elfen 23:18 gegen die leicht favorisierte HSG Blomberg-Lippe durch.

Es ist vollbracht: Die Nachwuchshandballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen sind Deutscher A-Jugend-Meister. Das Team von Trainer Jörg Hermes nutzte den Heimvorteil in der Ostermann-Arena, bezwang im Halbfinale zunächst den HC Erlangen mit 23:20 (10:10) und setzte sich dann vor mehr als 1500 Zuschauern im Endspiel gegen die leicht favorisierte HSG Blomberg-Lippe mit 23:18 (8:7) durch. „Ich bin extrem stolz auf meine Mädels. Als Team sind sie an diesem Wochenende noch einmal über sich hinausgewachsen und haben dank einer überragenden Abwehrarbeit auch verdient diesen Titel gewonnen“, sagte Hermes.

Angetrieben von der überragenden Linkshänderin Viola Leuchter fand die Bayer-Mannschaft aber zurück in die Partie. Der Herausforderer blieb bis zum 15:13 für den TSV in Reichweite, danach setzten sich die Hermes-Schützlinge aber kontinuierlich ab. „Nach der Anfangsphase haben wir unsere Deckung weiter stabilisieren können“, sagte der Coach. Torhüterin Nele Vogel parierte in der entscheidenden Phase wichtige Bälle, Marie Teusch sorgte für Ordnung in der Deckung.