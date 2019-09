Kracher in der Champions League : Rudi Völler sieht Bayer 04 bei Juventus Turin nicht chancenlos

Foto: dpa/Lino Mirgeler Bayer 04 Leverkusens Geschäftsführer Sport Rudi Völler vor der Abreise nach Turin.

Leverkusen Nach der Auftaktniederlage gegen Moskau steht Bayer 04 Leverkusen in der Champions League bereits unter Zugzwang. Mittelfeldspieler Nadiem Amiri sieht in der Partie bei Juventus Turin am Dienstagabend „ein geiles Spiel für ganz Deutschland“.

Von Dorian Audersch und Sebastian Bergmann

Seit dem Pokalsieg 1993 unter Dragoslav Stepanovic wartet der Trophäenschrank von Bayer 04 darauf, mit neuen Pokalen staffiert zu werden. Viele Trainer versuchten sich seither daran, die Werkself zu einem Titel zu führen – und scheiterten. Bei Leverkusens Gegner am Dienstag, Juventus Turin, bietet sich ein komplett anderes Bild. 56 nationale Meisterschaften und Pokale sammelte der Klub seit seiner Gründung 1897. Zuletzt war die „Alte Dame“ acht Mal in Folge das stärkste Team in der Serie A.

„Wir müssen beim großen Favoriten versuchen, ein Topspiel abzuliefern und zu punkten“, sagte Rudi Völler vor dem Abflug nach Italien. „Das ist ein Klub, der die Champions League gewinnen will, aber wir können für jeden ein unbequemer Gegner sein und werden alles versuchen.“ Bayers Sportgeschäftsführer hebt die Bedeutung von Superstar Cristiano Ronaldo für Juventus heraus, fügt aber hinzu: „Sie haben auch eine überragende Defensive. Unsere Chancen müssen wir ähnlich wie am Wochenende in Augsburg so effektiv wie möglich nutzen. Wir wissen, was wir können.“ Mit Blick auf die 1:2-Auftaktniederlage gegen Lokomotive Moskau ordnet Völler die Situation in der Gruppe als schwierig, aber nicht unmöglich ein. „Jetzt sind es noch fünf Spiele, in denen wir ein paar Dinge besser machen müssen als gegen Moskau. Wir wollen etwas aus Turin mitnehmen.“ Juventus eröffnete die Königsklasse mit einem 2:2 gegen Atlético Madrid und steht ebenfalls bereits unter Druck. Ein Sieg gegen den Bundesligisten wäre ein großer Schritt Richtung K.o.-Runde.

Für Bayers Mittelfeldmann Nadiem Amiri, der beim 3:0 am Samstag in Augsburg mit zwei Torbeteiligungen überzeugte, ist die Partie gegen Cristiano Ronaldo und Co. eine besondere. „Für die ganze Stadt und ganz Deutschland ist das ein geiles Spiel. Champions League in Turin – dazu muss man glaube ich nicht viel mehr sagen.“ Mit Mut, Energie und starkem Willen müsse die Werkself auftreten, um etwas Zählbares mitzubringen, ist sich der 22-Jährige sicher.

Nach der ebenso verdienten wie ärgerlichen Auftaktpleite vor zwei Wochen gegen Moskau muss die Werkself punkten, will sie ihre Chance auf ein Weiterkommen in der Königsklasse wahren. Unnötig hoch hängen will Angreifer Kevin Volland die Partie dennoch nicht. „Das ist ein wichtiges Spiel“, sagte der 27-Jährige. „Trotzdem müssen wir es auch genießen und Spaß haben.“ Chancenlos sieht er sein Team beim aktuellen Tabellenzweiten der italienischen Liga keinesfalls. „Wir können egal gegen welchen Gegner unseren Ballbesitz spielen und mithalten. Sie müssen gewinnen, wir aber auch. Ich rechne mir durchaus eine Chance aus.“ Sein Ratschlag: „Wir dürfen einfach keine Angst haben.“

Bayer-Coach Peter Bosz zeigte sich nach den beiden souveränen Siegen in der Liga zuletzt gegen Union Berlin (2:0) und in Augsburg (3:0) ebenfalls optimistisch. „Wir nehmen Selbstvertrauen mit nach Turin“, sagte der Niederländer und fügte mit Blick auf die zuletzt überzeugenden Auftritte an: „Alles, was ich da Gutes gesehen habe, wusste ich schon.“