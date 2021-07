Verteidiger des FC Brügge im Anflug : Kossounou vor Wechsel zu Bayer Leverkusen

Odilon Kossounou vom FC Brügge treibt den Ball in einem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund nach vorne. Foto: imago images/Revierfoto/Revierfoto via www.imago-images.de

Zell am See/Kaprun Bayer Leverkusen ist bei der Suche nach Verstärkung für die Abwehr offenbar in Brügge fündig geworden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 20-jährige Odilon Kossounou aus Belgien unters Bayer-Kreuz wechseln. Die Ablöse beträgt offenbar zwischen 23 bis 30 Millionen Euro.

Der Innenverteidiger von der Elfenbeinküste absolvierte in der vergangenen Saison 42 Pflichtspiele für den FC Brügge. Er wechselte 2019 aus Schweden von Hammarby IF für rund vier Millionen Euro nach Brügge und gewann mit dem FC in den vergangenen beiden Jahren jeweils die belgische Meisterschaft. Vor wenigen Tagen sicherte er sich mit Brügge zudem den Titel im belgischen Supercup (3:2 gegen KRC Genk).

Das 1,91-Meter-Abwehrtalent gilt als variabel einsetzbar und kann abgesehen von der Innenverteidigung auch als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler hatte erst am Dienstag am Rande des Trainingslagers der Werkself in Zell am See/Kaprun (Österreich) betont: „Mit dem Kader, den wir jetzt haben, werden wir nicht in die Saison gehen. Wir werden für die Abwehr definitiv noch einen guten Spieler verpflichten.“