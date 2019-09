Negativtrend gestoppt : Bayer wendet erste Mini-Krise ab

Bayers Kapitän Lars Bender (l.) im Zweikampf mit Berlins Christian Gentner. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Der Werkself genügt eine durchschnittliche Leistung für ein 2:0 gegen Aufsteiger Union Berlin. Damit wendet Bayer 04 eine erste kleine Krise ab.

Von Dorian Audersch

Kurz nach dem Abpfiff der einseitigen Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin kam doch noch etwas Unruhe in der BayArena auf. Ein Flitzer löste sich aus dem mit 3000 Fans randvoll besetzten Gästeblock, machte sich auf den Weg Richtung Rasen, wurde aber von den herbeigeeilten Ordnern schnell wieder eingefangen. Auch diese letzte Berliner Offensive bei den Rheinländern fand ein jähes Ende und blieb folgenlos. Die Spieler der Werkself bekamen davon nichts mit. Sie waren in den Gängen des Stadions bereits damit beschäftigt, ihren eher glanzlosen 2:0 (2:0)-Sieg einzuordnen.

Das erste Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und Union Berlin in der Bundesliga wird in etwaigen Saisonrückblicken wohl keinen großen Widerhall finden. Bereits nach 25 Minuten war das Spiel durch Tore von Kevin Volland (20.) und Lucas Alario (25.) entschieden. Die Gäste aus der Hauptstadt fanden zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die drückend überlegene Werkself. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz muss sich eigentlich nur den Vorwurf gefallen lassen, spätestens nach dem Platzverweis des rund 150 Sekunden vorher eingewechselten Sebastian Polter (66.) nicht noch zwei, drei Tore nachgelegt zu haben. Der Angreifer hatte Julian Baumgartlinger von hinten übel auf das Sprunggelenk getreten, sah erst die Gelbe Karte und nach Videobeweis völlig zu Recht Rot.

Info Jubiläumsspiel für Leverkusens Kapitän Foto: dpa/Federico Gambarini Name Lars Bender Position Rechtsverteidiger Bisherige Vereine TSV Brannenburg, SpVgg. Unterhaching (beide nur in der Jugend), 1860 München, Bayer Leverkusen (seit 2009) Spiele für Bayer 300 Tore für Bayer 23

Für einen Spieler war es trotz der Belanglosigkeit der Partie ein denkwürdiger Nachmittag: Lars Bender. Der Kapitän der Werkself bestritt sein 300. Pflichtspiel in seiner elften Saison für die Leverkusener. „Das freut mich und macht mich stolz“, sagte der 30-Jährige und schaltete direkt in den Analysemodus. Es sei gegen Berlin vor allem darum gegangen, nach dem 0:4 in Dortmund wieder den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle zu finden, betonte er. „Wir waren fokussiert, scharf im Kopf und effizienter als in den letzten Spielen.“

Gemeint sind neben der Pleite in Dortmund auch das 0:0 gegen Hoffenheim sowie das 1:2 zum Auftakt der Champions League gegen Lokomotive Moskau. In Kombination ergab das eine Art Mini-Krise, die nun beendet ist. Nach fünf Spielen und zehn Punkten steht Leverkusen in der Liga gut da und mischt munter im oberen Tabellendrittel mit. Es ist der beste Saisonstart seit fünf Jahren. Entsprechend erleichtert zeigte sich Bosz. „Es ging nur darum, nach drei Spielen ohne Sieg die drei Punkte zu holen. Das war das einzige Ziel“, sagte der Niederländer.

Mit der Entscheidung, Lucas Alarios Treffer zum 1:0 nach einer Viertelstunde per Videobeweis abzuerkennen, weil Kevin Volland in der nähe der Schussbahn ein paar Millimeter im passiven Abseits stand, war der Trainer nicht einverstanden. „Wir haben in unserer stärksten Phase drei Tore erzielt“, sagte er mit Blick auf die erste halbe Stunde der Begegnung, ließ die Worte ein paar Sekunden nachwirken und wiederholte: „Ja, drei.“ Dass es seiner Mannschaft nach dem Platzverweis nicht gelungen ist, weitere Tore zu erzielen, war für ihn ebenfalls kein Anlass für kritische Töne. „Ich bin insgesamt zufrieden. Es war das dritte Spiel in einer Woche und der eine oder andere war ein bisschen müde.“