Neue Rolle für den Bayer-Zugang : Amiri muss sich bei Bosz in Geduld üben

Bayers Mittelfeldspieler Nadiem Amiri im Test gegen den FC Valencia vor dem Saisonstart. Foto: imago images / Jörg Schüler/Jörg Schüler;via www.imago-images.de

Leverkusen Das System von Trainer Peter Bosz erfordert eine außergewöhnliche taktische Disziplin, an die sich Nadiem Amiri erst gewöhnen muss. Beim 2:0 gegen Union Berlin zeigte er jedoch, dass er sich anpassen kann.

Für Nadiem Amiri ist es bislang keine einfache Saison. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen musste sich in Windeseile an eine neue Umgebung, ein neues System und neue Mitspieler gewöhnen. Noch kennt der deutsche U21-Europameister von 2017 nicht jeden Laufweg eines jeden Teamkollegen im Detail – was in den ersten Pflichtspielen der Werkself durchaus zu sehen war. Die Leistung Amiris bei dessen Startelf-Heimdebüt in der BayArena gegen Union Berlin (2:0) lässt jedoch darauf hoffen, dass die Eingewöhnungsphase schon bald beendet sein könnte.

„Ich verstehe das System und die Laufwege meiner Mitspieler immer mehr“, sagt Amiri. „Das Zusammenspiel funktioniert von Tag zu Tag und mit jeder Partie besser.“ Auch abseits des Platzes fühlt sich der im Sommer für neun Millionen Euro aus Hoffenheim ins Rheinland gewechselte Kreativspieler immer wohler. Vergangenen Samstag hat er mit seiner Freundin das gemeinsame Haus in Düsseldorf bezogen, die Wochen zuvor verbrachte Amiri noch im Hotel.

Info Eine ziemlich sportliche Familie Flucht Amiris Eltern flüchteten in den 1980er Jahren aus Aufghanistan nach Deutschland. Sportlich Nadiems älterer Bruder Nauwid spielt für den Südwest-Verbandsligisten FC Speyer und Cousin Zubayr Amiri für die afghanische Nationalmannschaft.

Der Standort in der Landeshauptstadt birgt einen weiteren Vorteil: Teamkollege Aleksandar Dragovic wohnt gleich Gegenüber, die neue Fahrgemeinschaft ist längst gegründet. Einen ersten Eindruck davon, was für einen Spieler der Werksklub verpflichtet hat, bekamen Leverkusens Fans am Samstag gegen Union geboten. Amiri zeigte sein bislang bestes Spiel im Bayer-Trikot, war immer anspielbereit, initiierte viele Angriffe und leitete darüber hinaus das 1:0 durch Kevin Volland ein. Das sah auch Bayer-Trainer Peter Bosz, der sagte: „Deshalb haben wir ihn gekauft. Er ist ein Spieler, der zwischen den Linien spielt, einen guten Schuss hat, aber auch ohne Ball die Läufe in die Tiefe macht.“ Solche Profis brauche die Werkself, wenn sie gegen tief stehende Teams spiele, betonte Bosz.

Dass sicher auch Bayers kommender Gegner am Samstag (15.30 Uhr) – der FC Augsburg – zu dieser Kategorie zählt, dürfte klar sein. Einem erneuten Einsatz Amiris von Beginn an sollte daher nichts im Wege stehen, auch wenn dieser im Vorfeld auf forsche Töne verzichtet. „Ich will im Training wieder Gas geben und mich präsentieren, so dass ich am Wochenende erneut eine Option bin“, sagt der 22-Jährige. Vom ungefährdeten Erfolg gegen schwache Berliner will er sich indes nicht blenden lassen und sagt: „In Augsburg wird es sicher schwieriger.“

Dass es für ihn in den Spielen zu Beginn der Saison, in denen er mit Ausnahme des Dortmund-Spiels ausschließlich von der Bank kam, weniger gut lief, habe vor allem an der Anpassung an das neue System gelegen. „In Hoffenheim konnte ich mich als Achter öfter rausfallen lassen“, erklärt Amiri. Das sehe sein neuer Coach allerdings nicht gerne. „Herr Bosz will, dass wir die Achterpositionen immer besetzt halten und in der Mitte geduldig sind, auch wenn wir mal fünf Minuten keinen Ballkontakt haben.“

