Trotz englischer Woche : Bosz will bei Bayer am Prinzip der minimalen Rotation festhalten

Leverkusen Peter Bosz, Trainer von Bayer 04 Leverkusen, setzt vor den Spielen in Augsburg, Turin und gegen Leipzig weiter auf sein Stammpersonal. Lediglich „kleinere Änderungen“ kämen infrage.

In wenigen Tagen startet die Werkself in ihre zweite Englische Woche der laufenden Spielzeit. Beginnend am Samstag mit dem Duell in Augsburg stehen in den Tagen darauf die Spitzenspiele bei Juventus Turin (Dienstag) und gegen Leipzig (5. Oktober) auf dem Programm. Viele personelle Wechsel will Trainer Peter Bosz trotz der kräftezehrenden Aufgaben vor der zweiten Länderspielpause dennoch nicht vornehmen, betonte der Niederländer am Dienstag.