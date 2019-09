Wo sind die Spiele zu sehen?

Sky zeigt zwölf Spiele der Gruppenphase mit deutscher Beteiligung live und bietet an allen Spieltagen eine Konferenz an. Zu den Live-Spielen gehören der Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona am Donnerstag (21.00 Uhr) sowie der erste Auftritt von Bayern München am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr). Der Streamingdienst Dazn zeigt 110 der 138 Spiele in der Königsklasse live, darunter zwölf Begegnungen mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase.