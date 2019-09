Souveräner 3:0-Sieg : Leverkusens Serie gegen Augsburg hält

Augsburg Es bleibt dabei: Gegen die Werkself kann die Mannschaft aus dem Südwesten Bayerns nicht gewinnen. Nach dem 3:0-Sieg steht Bayer 04 mit 13 Punkten in der Tabelle sehr gut da.

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Bayer 04 Leverkusen spielt am Dienstag in der Champions League in Turin gegen Juventus, am Samstag folgt das Kräftemessen mit RB Leipzig. Daher hatte vor der Partie beim vergleichsweise unspektakulären Gegner FC Augsburg eine immer gültige Fußballphrase Hochkonjunktur bei der Werkself: Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Das bestätigte sich indes nur bedingt. Leverkusen bleibt nach dem 3:0 (1:0) in der Südwesten Bayerns die einzige Mannschaft, gegen die Augsburg in der Bundesliga noch nie gewonnen hat - nach nun 17 Versuchen.