Bayers nächster Gegner im Check : Union reist mit Selbstvertrauen nach Leverkusen

Leverkusen Aufsteiger Union Berlin hat sich im Sommer prominent verstärkt und steht mit vier Punkten nach vier Spielen gut da. Innenverteidiger Neven Subotic fehlt gegen Bayer 04 aber wegen einer Sperre.

Das ist neu Nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga gehört Union Berlin naturgemäß zu den Außenseitern. Der Klub aus Ost-Berlin muss mit bescheidenen finanziellen Mitteln klarkommen, landete im Sommer aber trotzdem ein paar Coups auf dem Transfermarkt. So kamen beispielsweise in dem ehemaligen Dortmunder Innenverteidiger Neven Subotic (von AS Saint-Etienne) und Stuttgarts Mittelfeldspieler Christian Gentner zwei Erstligaveteranen nach Köpenick. Auch Stürmer Anthony Ujah (zuvor Mainz 05 und 1. FC Köln) kennt das Oberhaus bestens. Abgesehen davon schlossen sich weniger prominente Namen wie die beiden Flügelflitzer Marius Bülter (vom 1. FC Magdeburg) und Sheraldo Becker (ADO Den Haag) den „Eisernen“ an.