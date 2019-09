Bayers Gegner im Check : Niederlechner ist der Top-Scorer des FC Augsburg

Leverkusen Ein Remis gegen Freiburg sowie ein Sieg gegen Frankfurt haben der Mannschaft von Trainer Martin Schmidt etwas Luft verschafft. Einen Augsburger Sieg gegen Leverkusen gab es noch nie.

Das ist neu Im Sommer veränderte Augsburg seinen Kader nur dosiert. Der endgültige Verkauf des österreichischen Nationalspielers Martin Hinteregger an Eintracht Frankfurt, für die er zuvor als Leihspieler auflief, brachte dem FCA immerhin rund neun Millionen Euro ein. Ebenfalls aus dem Abwehrzentrm gingen Kevin Danso (leihweise zum FC Southhampton) und Marvin Friedrich (Union Berlin). Zudem verloren die bayerischen Schwaben den ehemaligen Leverkusener Konstantinos Stafylidis an die TSG 1899 Hoffenheim und Jonathan Schmid an den SC Freiburg. Doch dafür kam auch Qualität: Der bundesligaerprobte Stürmer Florian Niederlechner wechselte aus Freiburg zum FCA, Tin Jedvaj kam leihweise aus Leverkusen und auch der international erfahrene Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner, der zuletzt für den FC Arsenal in England spielte, schloss sich den Augsburgern an.