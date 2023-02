Zweite Niederlage in Serie Leverkusen gehen in Augsburg die Ideen aus

Irgendwann versuchte es Moussa Diaby nach gelungenem Gegenpressing der Gäste mit Gewalt aus der Distanz, aber der Ball flog über das Tor (28.). Kurz danach holte der Franzose zum zweiten Streich aus, doch sein Schuss nach ordentlichem Spielzug klatschte deutlich im Stadion vernehmbar an den rechten Pfosten (30.). Auf der Gegenseite schloss Dion Beljo auf Höhe der Strafraumgrenze ab – und Bayers Schlussmann Lukas Hradecky hatte keine Probleme (31.). Das war es auch schon in einer Halbzeit, die ähnlich trist anmutete wie der kalte Regen in Augsburg.