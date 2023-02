Bundesliga 22/23 FC Augsburg - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Mitchel Bakker

Der junge Niederländer war bei seiner Rückkehr in die Startformation einer der Aktivposten im ersten Abschnitt. Seine Ausflüge in die gegnerische Hälfte endeten jedoch äußerst selten in einer erfolgversprechenden Situation für die Werkself. In der zweiten Halbzeit dann kaum noch mit Aktionen.

Note: 4