FC Augsburg im Gegnercheck Mit sieben neuen Profis in die zweite Saisonhälfte

Die Mannschaft In der Winterpause kam reichlich Bewegung in den Kader. Neu sind der 20-jährige Mittelstürmer Dion Beljo, der aus Kroatien (NK Osijek) in die Fuggerstadt wechselte, Linksverteidiger David Colina (22) fand ebenfalls aus Kroatien (Hadjuk Split) den Weg zum FCA. Angreifer Irvin Cardona (25) kam von Stade Brest aus Frankreich, Mittelfeldmann Renato Veiga (19) auf Leihbasis aus der B-Mannschaft von Sporting Lissabon (Portugal). Sechser Arne Engels (Club NXT/Belgien), Linksaußen Nathanael Mbuku (Stade Reims/Frankreich) und die beiden Stürmer Kelvin Yeboah (Leihe vom CFC Genua/Italien) sowie Rückkehrer Sergio Córdova nach seiner Leihe zu Real Salt Lake City (USA) komplettieren den Reigen an Zugängen. Den Bundesligisten verlassen haben Carlos Gruezo (San Jose/USA), Florian Niederlechner (Hertha BSC) sowie das Leih-Trio Raphael Framberger (SV Sandhausen), Frederik Winther (Bröndby IF/Dänemark) und Lukas Petkov (Greuther Fürth). Für die Partie gegen Bayer fallen unter anderem Hinspieltorschütze André Hahn (Knorpelschaden), Ermedin Demirovic (Gelbsperre), Reece Oxford (Wadenprobleme), Tobias Strobl (Kreuzbandriss) Ruben Vargas (Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein) und Iago (Achillessehnenreizung) aus. Ein Wiedersehen gibt es mit dem langjährigen Leverkusener Julian Baumgartlinger.