Bayer empfängt den BVB Duell der Hinterherläufer

Leverkusen · Die Saisonziele von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund sind nach schwacher bis mäßiger Hinrunde in Gefahr. Am Sonntag treffen beide Teams in der BayArena aufeinander.

28.01.2023, 11:00 Uhr

Dortmunds Raphael Guerreiro (l.) kann Leverkusens Moussa Diaby beim 1:0-Hinspielsieg seines BVB nur mit einem Foul stoppen. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler