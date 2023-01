Bayers Serie gerissen Dortmund zeigt Leverkusen die Grenzen auf

Die Werkself startete durchaus forsch in die Partie. Einen ersten harmlosen Torschuss aus der zweiten Reihe gab Palacios ab (2.), Nadiem Amiris Versuch aus ähnlicher Distanz streifte das Tornetz (5.). Der BVB näherte sich in Person von Karim Adeyemi erstmals nach knapp zehn Minuten dem gegnerischen Kasten, doch der Nationalspieler wurde im letzten Moment von Jeremie Frimpong am Torschuss gehindert. Die erste echte Großchance verbuchten die Gastgeber: Ein umsichtiger Schnittstellenpass von Florian Wirtz setzte Moussa Diaby in Szene, der aufs lange Eck zielte, aber an Gregor Kobel scheiterte (16.).