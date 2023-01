Aufholjagd unterbrochen Bayer droht das graue Mittelmaß

Bereits am Freitag steht für Bayer die Partie beim FC Augsburg an (20.30 Uhr). Geht es nach Robert Andrich, war die Niederlage in Dortmund eine wichtige Lektion für den Weg zurück nach oben in der Tabelle. „Wir können viel Positives aus dem Spiel ziehen“, sagte er. „Klar geht es am Ende um Punkte und die haben wir nicht geholt, aber es waren auch viele gute Sachen dabei.“ Nun gelte es, auch die weniger guten Dinge zu analysieren, weil es für die Mannschaft noch einiges zu tun gebe: „Wir brauchen noch sehr, sehr viele Punkte – und damit wollen wir in Augsburg weitermachen.“