Weiter Weg nach oben Alonso dämpft Bayers Hoffnungen auf Europa

Wie schon in der vergangenen Woche gegen Dortmund dürfen die Fans des Werksklubs auch beim Gastspiel in Bayern auf das ersehnte Comeback von Stürmer Patrik Schick hoffen. Alonso wollte indes erst noch das Abschlusstraining am Donnerstag abwarten und danach entscheiden, ob er den 27-Jährigen, der seit Anfang November wegen Leistenbeschwerden ausfällt, in den Kader beruft. „Patrik fühlt sich aber schon viel besser“, stellt Alonso fest. Bei Routinier Charles Aránguiz ist eine schnelle Rückkehr derweil ausgeschlossen. „Er wird voraussichtlich nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“