Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen fordern den Meister heraus

Der ansonsten eher unbeliebte Spieltermin am Montagabend bescherte Bayers Fußballerinnen nach der Länderspielpause, in der elf Spielerinnen unterwegs waren, immerhin ein wenig gemeinsame Zeit zur Vorbereitung auf den Schlussspurt vor der Winterpause. Binnen nur fünf Tagen bestreiten sie die beiden verbleibenden Partien in München (Montag, 18.30 Uhr) und gegen Duisburg (Freitag, 18.30 Uhr).