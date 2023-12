Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants gehen erneut zuhause leer aus

Die Kabinenansprache von Hansi Gnad hatte es offenbar in sich gehabt. Und der Trainer der Bayer Giants räumte nach dem Spiel auch ein, dass er seine Mannschaft in der Pause „zusammengefaltet“ habe. 21:37 lagen die Leverkusener zu dem Zeitpunkt gegen einen Rumpfkader des SC Rist Wedel zurück. Es half alles nichts: Die Farbenstädter verloren mit 73:78 und damit ihr drittes Heimspiel in Serie.