Europäische Klubvertretung : Fernando Carro ist jetzt im Vorstand der ECA

Leverkusen Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro ist in den Vorstand der European Club Association (ECA) berufen worden. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit.

Der 56-Jährige vertritt in dem Gremium fortan die Interessen der Bundesliga, die ECA wiederum vertritt mit 24 Vorstandsmitgliedern rund 230 Profi-Klubs gegenüber der Uefa als Dachverband aller nationalen Verbände sowie Vermarkter der europäischen Klub-Wettbewerbe. Die Neubesetzung war notwendig, nachdem einige Vereine im April die Gründung einer „Super League“ verkündeten – an Uefa und ECA vorbei. Das Vorhaben scheiterte. An der Spitze der ECA musste Andrea Agnelli, Klubchef von Juventus Turin, abtreten. Mit ihm gingen sechs weitere Funktionäre.