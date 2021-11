Vereine in Düsseldorf : Führungswechel bei der Bürgerhilfe

Düsseldorf Nach 32 Jahren gibt Hans Küster den Vorsitz ab und rückt ins zweite Glied. Neuer Vorsitzender ist Jens Petersen, der die Gewinnung neuer, junger Mitglieder als ein Ziel für die Zukunft ausgibt.

Petersen bedankte sich im Namen der Vereinsmitglieder für die großen Erfolge und jahrzehntelangen Verdienste um hilfsbedürftige Menschen im Stadtbezirk. Hans Küster wies in seiner Replik auf die selbstgestellten Aufgaben, Aktivitäten und geplanten Aktionen der Bürgerhilfe für Kinder und Senioren hin, was im Publikum nicht unbedingt den Eindruck von Rückzug aufs Altenteil machte und ihm viel Applaus der Mitglieder einbrachte. Mit Verweis auf die gut gefüllte Vereinskasse und verbunden mit dem Dank an Aktive und Spender drückte der neue Chef der Bürgerhilfe, Jens Petersen, seine Hoffnung aus, im kommenden Herbst wieder ein richtiges Straßenfest feiern zu können. Ziel sei es, die Vereins- und Spendengelder satzungsgemäß hilfsbedürftigen Menschen im Stadtbezirk, darunter in diesem Jahr auch Flutopfern, zukommen zu lassen. Ein weiteres Ziel sei es, so Petersen, junge Mitglieder zu gewinnen. Er drückte seine Zuversicht aus, dass der Verein sich den künftigen Herausforderungen erfolgreich stellen werde.