Ehrenamt in Rheinberg : Unruhige Zeiten bei der „Herrlichkeit“

Ossenberg Geschäftsführer Ulrich Glanz tritt zurück. Noch hofft der Vorstand hofft auf Einlenken bei Marktmeister Carsten Kämmerer, der zum Jahresende ebenfalls aufhören wollte, zumindest unter der Ägide der Heimatfreunde.

Das war für den Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg ein Paukenschlag: Ulrich Glanz ist mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer zurückgetreten. Die Handlungsfähigkeit des Vereins ist aber weiterhin gegeben. Neben dem Vorsitzenden Hans Dröttboom gehören Rüdiger Krieger und Gisela Irawan weiter dem geschäftsführenden Vorstand an.

Wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt völlig unerwartet, so hatte sich diese Entwicklung für Leute, die dem Verein nahestehen, abgezeichnet: „Bereits bei der letzten Mitgliederversammlung habe ich signalisiert, nicht mehr kandidieren zu wollen“, sagte Ulrich Glanz im Gespräch mit der Redaktion. Letztlich habe er sich aber breitschlagen lassen. Der Rücktritt sei nun eine spontane Entscheidung, rein persönlicher Natur gewesen. „Ich gehe nicht im Bösen, es gab keinen Streit“, versicherte Ulrich Glanz auf Nachfrage. Welcher Art die persönlichen Gründe sind, sagte er nicht.

In der nächsten Woche wolle der Vorstand des Heimatvereins nun informell zusammenkommen, um sein weiteres Vorgehen zu beraten, so der „Herrlichkeit“-Vorsitzende. Er sieht den Verein gut sortiert und aufgestellt. Davon ist auch Ulrich Glanz überzeugt. „Ich habe zur letzten Mitgliederversammlung Bernd Hoffacker für den Verein und die Vorstandsarbeit gewinnen können“, berichtete er. Und der habe sich als „ein Glücksfall“ erwiesen. Das habe dessen Arbeit rund um den Martinimarkt gezeigt. Glanz bietet an, bei Bedarf mit seiner Erfahrung auch künftig zu helfen. Aber ansonsten zieht er sich aus der Vereinsarbeit komplett zurück.