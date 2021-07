Niederländischer U21-Nationalspieler : Leverkusen holt PSG-Verteidiger Bakker

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat einen neuen Linksverteidiger gefunden: Mitchel Bakker wechselt vom Paris St. Germain zur Werkself. Der niederländische U21-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat Verstärkung für die Defensive gefunden. Mitchel Bakker wechselt vom französischen Pokalsieger Paris Saint-Germain zum Bundesligisten. Der niederländische U21-Nationalspieler, der auch als eine Investition in die Zukunft gilt, unterzeichnete bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2025 und soll künftig die Position des linken Außenverteidigers bekleiden. Bayer soll laut Medienberichten rund sieben Millionen Euro für den 21-Jährigen, der bei der Werkself die Rückennummer fünf erhält, in die französische Hauptstadt überweisen.

„Mitchel Bakker ist ein technisch versierter und dynamischer Außenbahnspieler, dessen Profil perfekt zu Bayer 04 passt“, wird Sportdirektor Simon Rolfes in einer Mittelung des Klubs zitiert. „Er ist noch jung und entwicklungsfähig, hat aber bei einem europäischen Spitzenklub bereits Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau gesammelt. Mitchel war besonders unter Trainer Thomas Tuchel ein wichtiger Spieler für PSG, er wird die Qualität unseres Kaders heben. Wir sind sicher, dass er vor einer erfolgreichen Zukunft steht.“

In der abgelaufenen Saison bestritt Bakker 40 Pflichtspiele für PSG in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League. Neben seiner Erfahrung lobte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler die Vielseitigkeit des Niederländers. „Mitchel Bakker vereint athletische Fähigkeiten wie Schnelligkeit und Zweikampfstärke mit fußballerischer Klasse. Er hat als Verteidiger moderner Prägung einen starken Offensivdrang und wird unserer Mannschaft guttun“, sagte Völler. Bakker war 2019 von Ajax Amsterdam nach Frankreich gewechselt. Mit PSG gewann er zweimal den französischen Pokal und einmal die Meisterschaft.