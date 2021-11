Kultur in Corona-Zeiten : Große Sorgen im Stadtkulturbund

Tönisvorst Nicht nur die Corona-Pandemie bereitet dem Verein Probleme. Es fehlen auch Personen, die im Vorstand mitarbeiten wollen. Ob das Angebot aufrecht erhalten werden kann, ist daher fraglich.

In ihren Berichten bezogen sich der Vorsitzende Thomas Nellen und Geschäftsführer Dominique Huth nicht ausschließlich auf die Spielzeit 2020/2021, sondern beleuchteten auch die komplexe Situation, vor die die Corona-Pandemie den Stadtkulturbund bis heute stellt und weiter stellen wird: Von den ursprünglich geplanten 22 Veranstaltungen in der Spielzeit 2020/2021 konnten letztlich nur drei durchgeführt werden konnten. Es sei dem Vorstand jedoch gelungen, hinsichtlich der ausgefallenden Sonderveranstaltungen jeweils Nachholtermine zu finden, die nun entweder in der laufenden oder in einer der nächsten Spielzeiten stattfinden werden, sagte Huth.

In einem Ausblick auf die laufende Spielzeit verwies Geschäftsführer Dominique Huth insbesondere auf die beiden Neujahrskonzerte, die Veranstaltungen mit Lisa Feller am vergangenen Wochenende, Jürgen Becker am 8. Dezember und der A-capella-Band Medlz am 2. April nächsten Jahres sowie auf das musikalische Highlight mit Götz Alsmann und seiner Band am 31. Mai 2022. Die Karten können seit dieser Spielzeit online über die Ticket-Plattform Reservix erworben werden. Der Vorstand plant, das in dieser Spielzeit ausgesetzte Abo-Programm in der Spielzeit 2022/2023 wieder anzubieten.