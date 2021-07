„Wird unserem Kader guttun“ : Bayer verpflichtet russischen Torhüter Lunev

Leverkusen Bayer Leverkusen hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Andrej Lunev wechselt ablösefrei zum Bundesliga-Klub. Zuletzt stand der 29-Jährige bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich die Dienste des russischen Torhüters Andrej Lunev gesichert. Der 29-Jährige wechselt vom russischen Meister Zenit St. Petersburg zum Werksklub. Wie der Verein am Samstag bekannt gab, erhält der Schlussmann einen Vertrag bis 2023. Lunew hatte im vorläufigen EM-Kader Russlands gestanden, aber den endgültigen Sprung nicht geschafft.

"Mit Andrej Lunev haben wir einen gestandenen Schlussmann für uns gewonnen. Er hat mit der Mannschaft in den vier Jahren bei Zenit zuletzt dreimal in Folge den russischen Meistertitel und einmal den Pokal gewonnen", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. „Mit seiner nachgewiesenen sportlichen Qualität und fußballerischen Reife wird er unserem Kader guttun.“ In der abgelaufenen Saison kam Lunev für Zenit bei zwölf Ligaspielen zum Einsatz.