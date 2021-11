Vereine : Raddatz-Ära endet: Sportverband Haan hat einen neuen Vorstand

Haan Auf ihrer Mitgliederversammlung stellten die Haaner Sportvereine die Weichen für die Zukunft. Der alte Vorstand stellte sich nach langjähriger Arbeit für den SSV nicht mehr zur Wahl.

Für die Sportler in Haan hat eine neue Zeitrechnung begonnen, denn auf ihrer Mitgliederversammlung wählten die Vereine einen neuen Vorstand. Zugleich verabschiedeten sich einige Urgesteine zumindest in die zweite Reihe – ganz aus dem Blickfeld rücken sie wohl auch in Zukunft nicht. Frühzeitig hatten Herbert Raddatz (Haaner TV), Hans Strerath (Haaner TB), Siegfried Funk (Haaner TV), Hans-Gerd „Sir“ Adams (Haaner TV) und Wolfgang Goeken (DJK Unitas Haan) angekündigt, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Stabwechsel jedoch um etliche Monate. So konnten sich die Haaner Sportvereine mit der nötigen Ruhe auf den Generationenwechsel vor allem an der Spitze vorbereiten.