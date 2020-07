Bayer-Zugang Sinkgraven im Check : Der Konkurrenzmacher hinten links

Leverkusen In unserer Serie werfen wir einen genauen Blick auf Bayers Zugänge in dieser Saison. Teil 2: Daley Sinkgraven. Der Niederländer kam im Sommer 2019 für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam und galt als Wunschspieler von Peter Bosz.

Als Bosz nach dem mit Ajax verlorenen Europa-League-Finale sein Glück in Dortmund versuchte, begann beinahe parallel Sinkgravens Leidenszeit in Amsterdam. Eine Knieverletzung zwang ihn zu einer langen Pause. Das sensible Gelenk wurde zunächst monatelang konservativ behandelt, doch etwaige Comebackversuche fanden ein jähes Ende. Als es nicht mehr anders ging, unterzog sich der damals von Bosz vom offensiven Mittelfeldspieler zum linken Verteidiger umgeschulte Niederländer einer Operation. Es folgte erneut eine lange Phase der Rekonvaleszenz.