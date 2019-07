Daley Sinkgraven : Leverkusens neuer Holländer macht gleich eine Titel-Ansage

Leverkusen Daley Sinkgraven gilt als Wunschspieler von Trainer Peter Bosz. Der Niederländer will nach einer schwierigen Phase bei Ajax Amsterdam nun bei der Werkself durchstarten – und etwas Großes schaffen.

Nun freue er sich auf die Zeit mit Bayer Leverkusen, die nach der schwierigen Phase einem Neustart gleichkommt. Allerdings mit einem alten Bekannten an seiner Seite: Peter Bosz, der als Mentor des 24-Jährigen gilt. „Ich mag die Art, wie er arbeitet und wie er Fußball spielen lässt“, sagt Sinkgraven. „Er will mit viel Druck auf den Ball nach vorne spielen – das liegt mir.“ Entsprechend ehrgeizig sind seine Ziele mit der Werkself. „Ich will so oft es geht auf dem Platz stehen, so lange wie möglich in der Champions League spielen und sogar Deutscher Meister werden“, sagt er. Das sind Worte, die im in der Meisterschaftsfrage leidgeprüften Leverkusen aufhorchen lassen. Doch Sinkgraven hat eine in der Logik des Fußballs durchaus sinnvolle Herleitung für die Ansage, um den Titel mitspielen zu wollen: „Es hat auch niemand gedacht, dass Ajax das Champions-League-Halbfinale erreichen würde – also warum nicht?“