Nach Gerüchten um Bundesliga-Wechsel : Erik ten Hag verlängert bei Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Erik ten Haag bis 2023 verlängert. Das teilte der niederländische Rekordmeister am Freitag mit. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis Juli 2022 und wurde nun um ein Jahr verlängert. Der 51-Jährige ist seit Ende Dezember 2017 Cheftrainer von Ajax. Ten Hag war auch beim Trainer-Wechselspiel in der Bundesliga im Gespräch und wurde hoch gehandelt. Ajax kann an diesem Wochenende zum 35. Mal den nationalen Titel gewinnen.