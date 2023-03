Frühe Auswechslung beim DFB Bayers Coach Alonso stärkt Wirtz den Rücken

Lob von Alonso gab es zudem in letzter Zeit auch häufig für Robert Andrich. Der Defensivspezialist stellte einmal mehr seine Fähigkeiten als Allrounder unter Beweis und trumpfte gegen den FCB wie schon in Freiburg in der Abwehrzentrale auf. „Wir wissen, dass das eine Option ist“, sagte Alonso. In die Karten blicken, ob nun wieder Andrich oder Jonathan Tah diese Rolle in Gelsenkirchen ausfüllen wird, ließ sich der 41-Jährige indes nicht.