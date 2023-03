Startelf-Comeback beim DFB Florian Wirtz ist Bayers Bessermacher

Das ist in den vergangenen Wochen immer sichtbarer geworden. Inklusive seines Comebacks Ende Januar in Mönchengladbach hat er inzwischen neun Ligaspiele hinter sich, in denen er vier Mal als Vorlagengeber in Erscheinung trat. In der Europa League kommt er gar auf je zwei Tore und Assists in vier Einsätzen – bei 365 Minuten Spielzeit.