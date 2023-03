Linke Außenbahn Bayers Suche nach Verlässlichkeit

Schon im Hinspiel gegen den FC Schalke, dem nächsten Leverkusener Gegner am Samstag (15.30 Uhr in Gelsenkirchen), setzte Alonso von Beginn an auf Bakker. Seither kam der in Amsterdam ausgebildete Profi in 14 von 17 möglichen Ligaspielen zum Einsatz und wurde dabei zehn Mal für die Startformation nominiert. In diesen Spielen gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen – ohne Zweifel solide Statistiken.