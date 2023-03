Bayers Mittelfeldmotor Palacios ist in der Form seines Lebens

Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sieht die Partie im Fürstentum als Wendepunkt einer bis dato enttäuschenden Saison für Palacios und den Werksklub. „Das Spiel in Monaco war für ihn wie für die gesamte Mannschaft ein Schlüsselerlebnis“, sagt der 41-Jährige. „Es braucht manchmal diese speziellen Momente, in denen dann in Erscheinung tritt, was man sich als Spieler aufgebaut und was sich vielleicht auch angestaut hat.“ Eine vor allem für Palacios wichtige Erkenntnis sei zudem gewesen, dass er nach den kräftezehrenden 120 Minuten an der Côte d’Azur gleich wieder die vollen 90 Minuten beim darauffolgenden 1:1 in Freiburg absolviert und gut gespielt habe.