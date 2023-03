Bayers Coach Wie Xabi Alonso die Werkself prägt

Es ist nicht allzu lange her, dass Bayer Leverkusen mindestens knietief in der Krise steckte. Mit 2:3 hatte die Werkself das Heimspiel gegen Mainz verloren und war kurz davor, im Niemandsland der Tabelle zu versinken. Zudem drohte durch das gleiche Ergebnis ein paar Tage zuvor gegen Monaco das Aus in der Europa League. Einen Monat später sieht die Lage komplett anders aus. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat sechs der vergangenen sieben Spiele gewonnen, in der Liga den Rückstand zu Rang sieben auf einen Punkt verkürzt, Monaco sowie Ferencváros Budapest hinter sich gelassen und steht im Viertelfinale der Europa League. Das 2:1 gegen den FC Bayern am Sonntag krönt die jüngste Entwicklung. Wie konnte das passieren?