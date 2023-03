Rückspiel „auf Schalke“ Für Bayers Trainer Alonso schließt sich der Kreis

Wenn die Werkself am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Schalke antritt, schließt sich für Xabi Alonso der Kreis. Gegen den Klub aus Gelsenkirchen hatte der Spanier am 8. Oktober seine Laufbahn als Trainer unter dem Bayer-Kreuz begonnen. Seine persönliche Bilanz in den vergangenen fast sechs Monaten kann sich inzwischen durchaus sehen lassen. Denn lässt man den verkorksten Saisonstart unter Vorgänger Gerardo Seoane außer Acht, spielt die Werkself bislang eine Saison auf Champions-League-Niveau. Seit dem 4:0-Hinspielsieg gegen die Königsblauen bei Alonsos Premiere haben nur Leipzig (34), München (37) und Dortmund (38) mehr Zähler als die Rheinländer gesammelt.