Bayers Torjäger Die Leidenszeit von Patrik Schick geht weiter

Die Leidenszeit des Angreifers geht weiter. Es gab in diesem Jahr nur etwa zwei Wochen, in denen er komplett schmerzfrei war. In diese kurze Phase fielen auch die Einsätze. Doch dann meldete sich erneut die Leiste. Die Verletzung soll konservativ und ohne Operation behandelt werden. Das ist das Credo in Leverkusen. Die Perspektive ist, dass gegen Ende April wieder mit ihm zu rechnen ist. Dann wäre er rund fünf Monate mehr oder weniger ausgefallen. „Es ist sehr frustrierend. Das ist einer der schwierigsten Momente in meiner Karriere“, sagte Schick in Prag.