Bayer Leverkusen Alonsos besonderes Wiedersehen mit den Bayern

Für Xabi Alonso ist es freilich eine besondere Angelegenheit, gegen den FC Bayern zu spielen. Der Trainer von Bayer Leverkusen trug von 2014 bis 2017 das Trikot des Rekordmeisters und ergänzte seine damals bereits imposante Titelsammlung um fünf weitere Trophäen. Es war seine letzte Station als Spieler. Einer der ganz Großen des internationalen Fußballs sagte in München Servus, nachdem er fast alles gewonnen hatte, was es zu gewinnen gibt: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League sowie etliche nationale Titel mit Real Madrid, dem FC Liverpool und eben den Bayern. Am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) heißt es in komplett anderer Rollenverteilung nun also „Griaß Gott!“ in der BayArena.