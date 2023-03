FC Bayern München im Gegnercheck FCB muss auf Choupo-Moting verzichten

Bei Bayer Leverkusens Gegner am Sonntag fehlt in Eric Maxim Choupo-Moting der zweitbeste Torschütze der Bayern in dieser Saison. An der Favoritenrolle der Münchner ändert seine Abwesenheit indes nichts.

18.03.2023, 05:00 Uhr

Der formstarke Bayern-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting muss in Leverkusen aufgrund von Rückenproblemen pausieren. Foto: AP/Matthias Schrader