Leverkusens Kapitän Hradecky sieht Bayer bereit für die Bewährungsprobe Budapest

Alonso ist jedenfalls guter Dinge, dass der Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften klappt. „Nach dem Spiel in Bremen hatten wir drei Tage, um uns vorzubereiten“, sagt der Coach mit Blick auf das 3:2 an der Weser. „Die Stimmung und die Energie in der Mannschaft ist gut. Wir sind bereit und kennen den Gegner.“ Wohl auch deswegen warnt der Spanier eindringlich: „Ferencváros hat eine sehr gute Mannschaft.“ Das war auch schon im Hinspiel zu sehen. Denn zwischen den beiden Toren gelang der Werkself nicht sonderlich viel, vor allem im Spiel nach vorne haperte es an vielen Stellen.