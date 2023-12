Angriff in Karls-Universität Auch Ausländer unter Verletzten nach Schüssen in Prag

Prag · Am Donnerstag hat ein Student in der Karls-Universität in Prag das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Unter den zum Teil schwer verletzten Personen sind drei Ausländer.

22.12.2023 , 09:25 Uhr

Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen stehen nach dem Anschlag vor der Karls-Universität in Prag. Foto: dpa/Deml Ondøej

Das sagte Innenminister Vit Rakusan am Freitag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk. Das Außenministerium sei eingeschaltet worden, um die Informationen weiterzugeben. Später teilte das Innenministerium mit, dass es sich um zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und einen niederländischen Staatsbürger handele. Ein Student hatte am Donnerstagnachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Bisher seien 13 der Toten identifiziert worden, sagte Rakusan. Man stehe im Kontakt mit den Angehörigen der Opfer. Zudem waren 25 Menschen verletzt worden, davon zehn schwer. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen CT berichtete unter Berufung auf die verschiedenen Krankenhäuser, dass sie in einem stabilisierten Zustand seien. Manche erlitten demnach Durchschüsse im Kopf- oder Brustbereich oder an den Extremitäten. „Es ist ein Schock - niemand von uns hätte damit gerechnet, dass so etwas passieren kann", sagte eine Krankenhaussprecherin. Rakusan teilte ferner mit, dass der Schütze seine Waffen legal besessen habe. Es hätten keine Vorstrafen bestanden. Auch der Schütze ist tot. Unklar war, ob er sich selbst tötete oder von der Polizei erschossen wurde. Der Innenminister kündigte eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen im Land aus präventiven Gründen an. Dazu zähle auch eine stärkere Präsenz von Polizisten mit Langwaffen wie Maschinenpistolen an ausgewählten Orten. Als Reaktion auf die Schusswaffenattacke hat die Hochschule eine Spendenaktion für die Verletzten und die Angehörigen der Toten eingerichtet. Bis zum Freitagmorgen beteiligten sich bereits mehr als 2700 Menschen daran, wie auf der Internetseite des Stiftungsfonds der Uni zu sehen war. Die gespendete Summe belief sich bis dahin auf knapp 2,7 Millionen Kronen, umgerechnet mehr als 100.000 Euro. Zahlreiche ausländische Staats- und Regierungschefs sprachen Tschechien ihr Mitgefühl aus. US-Präsident Joe Biden schrieb bei X (vormals Twitter), sein Herz sei bei denjenigen, die ihr Leben bei dem sinnlosen Schusswaffenangriff in Prag verloren hätten, bei den Verletzten und beim tschechischen Volk. Für den Samstag hat die liberalkonservative Regierung in Tschechien Staatstrauer ausgerufen. Die Fahnen werden auf Halbmast gesenkt. Im Prager Veitsdom auf dem Hradschin wird der katholische Erzbischof Jan Graubner einen Trauergottesdienst abhalten.

(felt/dpa)