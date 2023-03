Videobeweis korrigiert Stieler zweimal Bayer schockt die Bayern im Titelkampf – Palacios mit Doppelpack

Dann wurde es kurios: Adli drang erneut mit viel Tempo in den Strafraum ein, wurde dabei von Dayot Upamecano von den Beinen geholt – und erneut sah Stieler eine vermeintliche Schwalbe, zog die Gelbe Karte und musste sich korrigieren. Dass Palacios in dieser Duplizität der Ereignisse erneut ins linke Eck verwandelte, dieses Mal eher halbhoch, aber ebenso sicher, machte aus der ausverkauften BayArena ein Tollhaus (73.). Die Bayern drückten, scheiterten bei ihrer Suche nach dem Ausgleich in der Schlussphase aber mehrfach an Hradecky. Oder an sich selbst.