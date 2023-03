Souveräner Sieg in Budapest Bayer zieht ins Viertelfinale der Europa League ein

Von einem idealen Spielverlauf zu sprechen, wäre vielleicht übertrieben, aber es lief im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League viel für die Werkself. Nach dem 2:0 im ersten Duell gegen Ferencváros Budapest in Leverkusen galt es vor allem, in der Puskás Aréna, wo am 31. Mai auch das Endspiel ausgetragen wird, nicht die Nerven zu verlieren. Das gelang beim 2:0 (1:0)-Sieg souverän. Ausverkauft war das Stadion mit rund 67.000 Plätzen zwar nicht ganz, die Kulisse aber durchaus eindrucksvoll.