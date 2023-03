Europa League Bayer 04 trifft im Viertelfinale auf Berlin-Bezwinger Saint Gilloise

Das Finale der Europa League findet am 31. Mai in Ungarn in der Puskás Aréna in Budapest statt – dem Ort, an dem Bayer erst am Donnerstag das Weiterkommen gefeiert hat. In der Liga empfängt die Werkself am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) den FC Bayern München. Danach geht es für die Profis in die erste Länderspielpause des Jahres.