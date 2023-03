Länderspiele der Bayer-Profis So schlagen sich die Nationalspieler der Werkself mit ihren Teams

Mitchel Bakker gewann mit der niederländischen U21 den Test gegen Norwegen 3:0. Er wurde in der 70. Minute eingewechselt. Amine Adli unterlag mit der französischen U21 England mit 0:4. Er wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Noah Mbamba erlebte mit der belgischen U19 nach dem 0:0 gegen Slowenien wieder ein Remis: In der Qualifikation für die U19-EM 2023 gab es ein 1:1 gegen die deutschen Junioren. Der Winterzugang stand 70 Minuten auf dem Feld. Madi Monamay und die belgische U17 waren indes in der U17-Eliterunde in Norwegen gegen den kroatischen Nachwuchs gefordert und unterlagen mit 0:1. Monamay kam nicht zum Einsatz.