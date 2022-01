Bayers Ziele für die Rückrunde : Was Seoane von der Werkself sehen will

Leverkusen Nach 17 Spieltagen belegt Bayer 04 Leverkusen Platz vier. Komplett zufrieden ist damit aber niemand unter dem Bayer-Kreuz. Gegen Union Berlin geht es darum, zum Start ins neue Jahr das enttäuschende Ende der Hinrunde abzuschütteln.

Grund für das eingetrübte Gesamtbild ist vor allem die letzte Woche vor der Winterpause. „Das war sicher nicht zufriedenstellend für uns“, sagte Seoane. Das gelte sowohl für die Resultate als auch für die Leistungen beim 2:5 in Frankfurt, beim 2:2 gegen Hoffenheim und beim 1:2 in Freiburg . „Ich glaube aber, dass am Ende der Saison jeder den Platz bekommt, den er sich auch verdient hat“, betonte der Coach der Werkself. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es gegen Union Berlin nicht nur darum, die Stimmung zum Start ins neue Jahr deutlich aufzuhellen. Mit einem Sieg könnte Bayer die nur einen Punkt entfernten Hauptstädter distanzieren.

„Die Mannschaft ist zusammengewachsen und hat einen sehr guten Spirit, aber da ist sicher noch viel Potenzial, das noch besser auf dem Platz umzusetzen – vor allem in schwierigen Situationen“, sagte er. Die Werkself sei fähig, guten, ja sogar begeisternden Fußball zu spielen, „aber wir sind noch auf dem Weg, den richtigen Mix zu finden, um an Tagen, an denen das Spielerische nicht gelingt, über andere Attribute zu positiven Resultaten zu kommen.“ Das sei es, was echte Topmannschaften ausmache. „Diesen Schritt müssen wir noch gehen.“

Immerhin: Nach der Hiobsbotschaft, dass Charles Aránguiz mit muskulären Problemen an der Wade rund vier Wochen ausfällt, gibt es auch einige gute Nachrichten, was das Personal angeht. Amine Adli kehrte am Montag wieder ins Training zurück, Timothy Fosu-Mensah am Dienstag, und am Mittwoch stand auch Piero Hincapie wieder auf dem Rasen an der BayArena. Der Abwehrspieler war am Vorabend aus seinem Heimatland Ecuador ins Rheinland zurückgekehrt, wo er aufgrund eines positiven Covid-19-Tests an Weihnachten in Quarantäne musste. Unter der Leitung von Athletiktrainer Daniel Jouvin absolvierte Hincapie eine individuelle Einheit gemeinsam mit Adli und Fosu-Mensah. Der Rest der Mannschaft hatte nach zwei intensiven Trainingstagen am Mittwoch frei.