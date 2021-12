Drei Abwehrspieler fehlen : Seoane sieht Bayers Personalnot in der Defensive gelassen

Leverkusen Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou sind bei ihren Nationalmannschaften und bereiten sich auf den Afrika-Cup vor, Piero Hincapie steht nach positivem Corona-Test in Ecuador unter Quarantäne. Leverkusens Trainer Gerardo Seoane ist dennoch guter Dinge, was Bayers Defensive angeht.

Paulinho dribbelt den Ball vor sich her, ist auf dem Weg Richtung Tor und schlägt einen Haken. Niklas Lomb macht sich bereit, den Schuss des Brasilianers abzufangen, doch dann rutscht Sadik Fofana von der Seite in den Offensivspieler und grätscht ihm gekonnt den Ball vom Fuß – alles sauber, alles fair, seine Mitspieler loben den 18-Jährigen für die gelungene Aktion. Das U19-Talent der Werkself trainiert aktuell mit den Profis. Das ist nichts Neues, schon in der Sommervorbereitung oder in Länderspielpausen war er dabei. Aber so nah an seinem Debüt für die Lizenzmannschaft war er bisher wohl noch nie.

Das liegt vor allem an der Personalknappheit in Bayers Defensive. Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sind nach Weihnachten zu ihren Nationalmannschaften gereist. Der Afrika-Cup in Kamerun steht vor der Tür. Je nach Turnierverlauf werden die beiden Innenverteidiger bis in den Februar hinein fehlen. Hinzu kommt Piero Hincapie, der nach einem positiven Test auf Covid-19 an Weihnachten in seinem Heimatland Ecuador unter Quarantäne steht. Dass der Linksverteidiger rechtzeitig zum ersten Rückrundenspiel gegen Union Berlin am 8. Januar zurück in Leverkusen und einsatzbereit ist, scheint aktuell sehr unwahrscheinlich.