Fußball, Landesliga : Der SV Schlebusch überrascht sich selbst

Durchsetzungsstark: Torjäger Mustafa Uzun (vorne) ist ein Hauptdarsteller der starken Hinrunde des SV Schlebusch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Landesligist hat trotz einiger Abgänge und Verletzungen eine überragende Hinrunde gespielt, setzt sich aber keine konkreten Ziele für den Rest der Saison.

Von Lars Hepp

Der Blick auf die Tabelle der Landesliga Mittelrhein dürfte den Fußballern des SV Schlebusch über die Feiertage viel Freude bereitet haben. Die von Stefan Müller trainierte Mannschaft belegt mit 29 Punkten den zweiten Platz und kann sich bei nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FV Wiehl gar Hoffnung auf meh machen – eine kleine Sensation.

„Wir haben eine grandiose Hinrunde hingelegt“, sagt Müller. „Das ist in Anbetracht der Spielerwechsel vor der Saison sowie den unzähligen Ausfällen in der Hinserie nicht hoch genug zu bewerten.“ Entsprechend zufrieden ist der Coach mit der Entwicklung seiner Mannschaft. Vom ersten Tag an habe das gesamte Team die Voraussetzungen klaglos angenommen und keine Ausreden gesucht. „Es mussten viele Spieler ins kalte Wasser springen – und sie haben erstaunlich schnell und gut Schwimmen gelernt“, beschreibt Müller metaphorisch.

Dem aus der A-Jugend hochgezogenen Jakob Bärschneider gelang es zum Beispiel mit Bravour, sich an das Niveau der Landesliga anzupassen. Aber auch die Routiniers Mustafa Uzun oder Sebastian Bamberg boten Woche für Woche starke Leistungen – ebenso wie das Torhüter-Duo Christoph Geschonneck und Justin Stauner. „Einzelne Spieler hervorzuheben, wäre aber unpassend. Die gesamte Mannschaft hat grandiose Arbeit geleistet“, betont Müller. „Der Zusammenhalt ist noch stärker geworden. Das zeigt sich Woche für Woche auf dem Platz.“

Vielleicht war auch der missratene Saisonauftakt mit der 1:4-Niederlage bei der SpVg Porz eine Art Initialzündung. Müller zufolge sei das ein Moment der klaren Analyse und Selbstkritik gewesen. Das zweite Negativerlebnis war das Ausscheiden aus dem Kreispokal gegen den unterklassigen Gegner Südwest Köln. „Aber alle Beteiligten haben es verstanden, damit umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen“, lobt Müller.

Die fünf Siege vor der Winterpause sprechen eine deutliche Sprache. Darunter waren grandiose Auftritte wie das 5:0 gegen den Spitzenreiter FV Wiehl, auch die Auswärtssiege in Windeck (1:0) und Bonn-Endenich (3:1) seien Höhepunkte gewesen. Auf die Frage, wohin die Reise in dieser Saison noch gehen könne, antwortet Müller: „Unsere Vision ist, dass wir keine Vision verfolgen. Wir schauen nur auf uns und wollen die Entwicklung 2022 fortsetzen. Gelingt uns das, können wir total zufrieden sein – und die Platzierung wird am Ende auch stimmen.“

Für die Rückrunde erhalten die Schlebuscher in den genesenen Nedim Basic und Niklas Hammes wichtige Spieler zurück. Dem steht allerdings die bittere Nachricht eines erneuten Kreuzbandrisses bei Tobias Grützner gegenüber, der in dieser Saison keine Option mehr ist. Am 16. Januar starten Müller und Co. in die Vorbereitung auf die Rückrunde, die am 6. März mit dem Topduell gegen Porz beginnt. Dabei geht es nicht nur um die Fortsetzung der starken Entwicklung, sondern auch um eine Revanche für die Niederlage im Hinspiel.